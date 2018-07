Fietsterreur Amsterdam: ’Jij begrijpt er niets van, hier gelden andere regels’

Fietsers in Amsterdam hebben lak aan regels. Ⓒ Dijkstra BV

AMSTERDAM - Fietsers in Amsterdam hebben lak aan regels en gedragen zich bot en onbehouwen. Dat moet aangepakt worden, vindt Frank Bakker (77), oud-advocaat en binnenstadbewoner. Woensdag betoogt hij dat in Den Haag in kort geding. Hij heeft minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus gedagvaard. Die moet ervoor zorgen dat de politie in Amsterdam fietsregels gaat handhaven.