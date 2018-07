Familie Koen: hoe nu verder?

„Ze weten het gewoon nog niet”, zo zegt onze verslaggever ter plaatse Ilan Sluis.

Er moet nog autopsie worden verricht op het lichaam van Koen. Het is nog niet zeker wanneer dat zal plaatsvinden. Daarna wordt Koen gerepatrieerd en kan ook de familie weer naar huis.

De 17-jarige Koen van Keulen verdween vorige week na een avondje stappen in de buurt van het Gardameer. Zijn lichaam werd maandag gevonden in een zes meter diepe greppel langs de weg. Hij is daar vermoedelijk in gevallen en heeft zichzelf niet meer eruit kunnen werken.

De familie heeft tijdens en na de zoektocht naar Koen consulaire bijstand gekregen van het Nederlandse consulaat in Verona. Ook de liaison officier van de Nederlandse politie in Rome heeft de zaak begeleid.