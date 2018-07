Vrouw van Keulse 'gifterrorist' gearresteerd

Justitie denkt dat zijn echtgenote Yasmin onder meer medeplichtig is aan de bestellingen van bonen van de tropische plant wonderboom via internet. Uit deze zaden haalde H. in totaal 84,3 milligram ricine. Om de werking te testen kocht het paar in een dierenwinkel een dwerghamster.

Volgens de Duitse media heeft Yasmin H., moeder van zes kinderen die haar nieuwe man in 2015 had leren kennen via Facebook, in het verleden al contact gezocht met islamitische extremisten. Vorig jaar bestelde ze tweemaal een ticket naar Turkije voor haar man zodat die zich in Syrië kon aanmelden bij Islamitische Staat. Dat ging uiteindelijk niet door.