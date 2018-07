Grote duinbrand Heemskerk toch niet aangestoken

De politie vermoedde daarom dat de brand was aangestoken. „Het is logisch dat die link werd gelegd, maar het vuur is op natuurlijke wijze ontstaan, door de aanhoudende droogte”, meldt een woordvoerder aan NH Nieuws.

In de duinen stond een gebied van een halve vierkante kilometer in de fik. Twee Chinooks van de luchtmacht werden ingezet bij de bestrijding van de grote duinbrand. De helikopters van vliegbasis Gilze-Rijen kunnen in één keer grote hoeveelheden water op het vuur gooien. De brand brak aan het eind van de ochtend uit. Aan het einde van de middag kon worden gemeld dat het vuur onder controle was.