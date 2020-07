Haai sleurt jongen (10) uit vissersboot

De haai sloeg toe op zo’n vijf kilometer van de kust in het noordwesten van Tasmanië bij Australië. Het zeeroofdier sleurde de jongen uit de boot. Toen de vader in het water sprong om de jongen te redden, ging het dier ervan door. Het kind is gewond aan zijn arm, hoofd en borst, laten de hulpdiensten van de Australische deelstaat weten.

De jongen, die een reddingsvest droeg, is opgenomen in het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel, meldt Nieuwsblad.

Reeks aanvallen

Aanvallen van haaien zijn uitzonderlijk in Tasmanië. Het is wel de vierde haaienaanval deze maand in Australië. Dit jaar waren er al tien incidenten.

Dinsdag raakte een vrouw zwaargewond bij een aanval op een eiland in de buurt van de Great Barrier Reef. Ze was daar om een documentaire te maken over haaien. Op haar vrije dag werd ze zelf aangevallen door een haai.

Zaterdag kwam een 15-jarige jongen om het leven bij een aanval van een haai toen hij aan het surfen was in de buurt van Grafton in het oosten van het land.