Eén aanhouding na brand in Nationaal Park De Hoge Veluwe

De brandweer blijft nog geruime tijd nablussen in het kurkdroge heidegebied.

Recreanten die in het gebied waren zijn volgens de brandweer op eigen gelegenheid vertrokken toen ze rookwolken zagen en een brandlucht roken. Er vielen geen gewonden. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Tot in de wijde omtrek waren enorme rookwolken te zien.

De Harderwijkerweg (N310) tussen Schaarsbergen en Otterlo blijft voorlopig afgesloten.

Oud Reemst ligt deels binnen de hekken van De Hoge Veluwe in een uithoek van het park. Het deel van de buurtschap dat buiten de hekken valt is in beheer bij Natuurmonumenten. Het is een populair fietsgebied.

De brandweer krijgt dinsdagmiddag veel telefoontjes van ongeruste beheerders van campings en bungalowparken in de omgeving van De Hoge Veluwe. Zij hoeven zich echter volgens een zegsman van de brandweer geen zorgen te maken, want er is nauwelijks wind en die staat ook nog eens richting het park. Bos en heide in het park in de omgeving van het afgebrande gedeelte worden nat gehouden.

