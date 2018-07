Politiebonden verwerpen cao-bod, gaan door met acties

AMSTERDAM - De gezamenlijke politiebonden verwerpen het loonbod van 7 procent en zetten hun acties voort. Zij zeggen ,,zwaar teleurgesteld in het tegenbod'' van hun werkgever te zijn. Woensdag voeren zij meteen een nieuwe actie tijdens het bezoek van minister Ferd Grapperhaus aan een opleidingscentrum van de politie in Zeeland, melden politievakbonden ACP en NPB dinsdag via Twitter.