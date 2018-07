Boeren helpen met blussen brand Veluwe: ’Trots!’

Dat vertelt Bernard Veraart, een medewerker van een boerenbedrijf uit de regio. „Ik kwam net terug van een andere klus. Iedereen is hier weg, dus ze zijn vol gas bezig. Als het nood is, leggen we het werk voor onszelf neer, en doen we wat de brandweer niet lukt.”

Disndagmiddag brak een grote brand uit in het buurtschap Oud Reemst. De brandweer stuurde veel materieel, maar de boeren worden ook opgeroepen. „Iedereen die een trekker kan rijden, is nu aan het rijden. Voor mij is er helaas geen trekker meer over.”

De boeren in de regio kennen een groot kameraadschap en dito verantwoordelijkheidsgevoel, zo bevestigen omwonenden, die trots zijn op de hulp. Bernard Veraart weet wat ze bedoelen. „Het is een soort vibe, zo van: Come on guys, we’re gonna do it. Vol gas. We geven op zo’n moment alles op, en gaan desnoods door tot middernacht.”

Natuurlijk missen boeren wellicht inkomsten, maar zulke dagen zijn ook positief, spannend, op het scherpst van de snede. „Het teamgevoel is ook zo mooi. Normaal ben je met de trekker op het land, alleen. Nu doe je het met z’n allen. Dat is echt bijzonder.”