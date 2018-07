Nederlanders massaal op zoek naar airco’s

Nederlanders speuren het internet af op airco’s. Ⓒ Dijkstra BV

AMSTERDAM - ’Gratis’ is doorgaans het populairste zoekwoord op Marktplaats, maar deze week is het woord ’airco’ het meest gebruikt. In één dag tijd is er volgens de onlinehandelsplaats 68.312 keer naar gezocht. Gratis is dagelijks goed voor 50.000 zoekopdrachten.