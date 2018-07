Lin (7) krijgt nieuwe rolstoelbakfiets dankzij crowdfunding

De rolstoelbakfiets is niet terug, maar het gezin kan wel een nieuwe kopen. Moeder Karen Mee (30) startte een crowdfundingsactie en binnen 48 uur werd er ruim 9000 euro opgehaald.

„Ik weet wat ze zeggen over de kracht van social media, maar dat zoveel onbekenden in zo’n korte tijd ons de fiets terug gunnen: daar raak ik geëmotioneerd van”, zegt ze tegen Het Parool.

Lin liep door zuurstofgebrek tijdens de geboorte hersenschade op. Ze is hierdoor afhankelijk van een elektrische rolstoel en de hulp van andere mensen. „Met de rolstoelbakfiets konden we door Amsterdam crossen, maar nu hij is gestolen is ook onze vrijheid weg”, zei Mee.

Rolstoelbus

De moeder van Lin is, nu het geld voor de bakfiets binnen is, „stiekem” aan het dromen van een rolstoelbus, zodat Lin zonder gedoe naar haar oma in Friesland kan. „Dat is een vermoeiende, lange reis met bussen en taxi’s. En naar Spanje. Lin wil daar dolgraag heen, want daar woont Sinterklaas.”