Wereldwijd botnet Emotet ontmanteld

De Emotet-besmetting is niet langer actief op de computers van ruim 1 miljoen slachtoffers wereldwijd. Het uit de lucht halen gebeurde deze week in de omvangrijke internationale politieoperatie LadyBird. Daarin werken de Landelijke Eenheid en het Landelijk Parket in Nederland samen met politie en justitie in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Oekraïne, de Verenigde Staten, Canada en Litouwen. Twee hoofdservers stonden in Nederland en één daarbuiten.

Emotet vervulde volgens de politie de afgelopen jaren een sleutelrol binnen het cybercriminele landschap. Het is een zogenoemde ‘modulaire malwarefamilie’ die allerlei aanvullende malware op systemen kan installeren, wachtwoorden uit browsers en e-mailclients steelt en zeer lastig te verwijderen is. Een besmetting van een computer met Emotet-malware komt vaak tot stand via een phishingaanval per e-mail.

De cybercriminelen achter Emotet gebruikten verschillende soorten ‘lokaas’ om nietsvermoedende gebruikers te misleiden en te laten toehappen om de kwaadaardige bijlagen te openen. Zo deden zij het afgelopen jaar bijvoorbeeld alsof er in e-mailbijlages informatie over COVID-19 zat.