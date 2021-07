Wirwar aan corona-eisen: op vakantie gaan is hogere wiskunde geworden

Leo Dekker is met zijn dochter Hetty op weg naar Italië. „Het is wel een gedoe, maar ik houd me aan wat het land wil.” Ⓒ De Telegraaf

Elten - „Bitte eine Maske tragen.” Nederlanders krijgen het als eerste te horen als ze binnenstappen bij Raststätte Knauheide, enkele honderden meters na Grenzübergang Elten Autobahn waar de Nederlandse A12 overgaat in de Duitse A3. Even een mondmasker dragen is nog tot daaraan toe. Het duizelt de vakantiegangers van alle regels die per land, en zelfs per Duitse deelstaat, kunnen verschillen.