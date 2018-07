Ebola-uitbraak Congo voorbij

De epidemie kondigde zich in april aan in het noordwesten van het Afrikaanse land. Snelle actie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Congolese autoriteiten voorkwam een dramatische verspreiding. Een van de maatregelen was de inenting van 3300 personen in het risicogebied met een experimenteel vaccin.

