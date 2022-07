Management kondigt ten onrechte dood acteur Tony Dow aan

Dow is vooral bekend van de in de jaren 50 en 60 populaire Amerikaanse sitcom Leave it to Beaver, waarin hij Wally Cleaver speelde, de broer van het hoofdpersonage Theodore "Beaver" Cleaver. Amerikaanse media waaronder de L.A. Times, de New York Times, The Washington Post, CNN en Variety publiceerden na het bericht een in memoriam over Dow, die ook kleinere rollen had in onder meer General Hospital, Knight Rider en Murder, She Wrote. Dows vriend Jerry Mathers, die Beaver speelde in Leave it to Beaver, postte een hommage aan de acteur, waarin hij onder meer schreef: "Hij was niet alleen mijn broer op televisie, maar in vele opzichten ook in het echte leven."

Het management liet na de initiële overlijdens kennisgeving echter weten dat de vrouw van Tony, Lauren Dow, per abuis aan hen had laten weten dat haar man die nacht gestorven was. "Zoals jullie zullen begrijpen, is dit een bewogen tijd voor haar", aldus de managers, die toen het overlijdensbericht was gedeeld een telefoontje kregen van Tony's schoondochter die vertelde dat het niet goed gaat met de acteur, maar dat hij nog wel leeft.

Dows zoon Christopher liet later dinsdag via de Facebookpagina van zijn vader weten: "Dit is een moeilijke tijd. Pa is thuis en in zijn laatste uren. Mijn vrouw en ik zijn bij hem en veel vrienden hebben hem bezocht. Zijn hart strijdt nog door."