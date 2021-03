Broer Syrisch slachtoffer eist onderzoek naar gruweldaden van Russische huursoldaten

Op verschillende video’s is te zien hoe een deserteur uit het Syrische leger met een hamer geslagen wordt, met een mes onthoofd en met een schep de handen afgehakt. Daarna wordt het lijk met benzine overgoten en in de fik gestoken. De beulen spreken onmiskenbaar Russisch.

De broer van de man wordt in zijn gang naar het ’Onderzoekscomité’ - een soort Openbaar Ministerie - bijgestaan door Franse, Syrische en Russische mensenrechtenorganisaties. Russische journalisten die het beeldmateriaal van de misdaden onderzochten kwamen in 2019 met de namen van enkele betrokkenen op de proppen. Zeker één daarvan zou onderdeel van de Wagner Group zijn, een privéleger van enkele duizenden sterk dat onder meer in Oekraïne, Centraal-Afrikaanse Republiek en dus ook Syrië actief is (geweest).

Poetins kok

Naast de officiële militaire steun die de Russische president Vladimir Poetin sinds 2015 geeft aan zijn bondgenoot Bashar al-Assad, hebben de huursoldaten van de beruchte Wagner Group hun handen vuil gemaakt in de Syrische burgeroorlog. De financier van dit privéleger is naar verluidt Jevgeni Prigozjin, die als cateraar van staatsbanketten ook wel ’Poetins kok’ wordt genoemd. Ook het befaamde leger van internettrollen zou door Prigozjin aangevoerd worden.

De advocaat van de nabestaande verklaart dat „de Russische staat verantwoordelijk is voor het onderzoeken van misdaden die Russische burgers in het buitenland plegen”. Het zou de eerste keer zijn dat nabestaanden van een vermoorde Syriër proberen Russische verdachten voor de rechter te krijgen. Maar vanwege de banden tussen het Kremlin en de Wagner Group is het onwaarschijnlijk dat dit tot een rechtsgang zal leiden.