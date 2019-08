FSB achter moord op Tsjetsjeen?

De politie onderzoekt de plaats van het misdrijf in Berlijn. Ⓒ AFP

BERLIJN - „James Bond aan de Spree? Daar doen we niet aan mee”, zo doet een zegsman van justitie alle speculaties over een politieke spionnenmoord de das om. Maar een opgepakte Russische huurmoordenaar liquideerde midden in de Duitse hoofdstad een politieke vijand uit Georgië. Woensdag werd zelfs het Kremlin genoodzaakt betrokkenheid bij de Krimi keihard te ontkennen.