Zomervakantie begint in Zuid-Nederland

De ANWB waarschuwt voor drukte op zaterdag op de wegen in Duitsland en rond de grote steden in Frankrijk. Ook bij de St. Gotthardtunnel in Zwitserland worden wachttijden verwacht, oplopend tot twee uur.

De scholieren in de rest van het land moeten nog even doorbijten. In de noordelijke provincies begint de vakantie volgende week vrijdag, de regio Midden moet nog een week langer wachten.