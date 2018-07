Opnieuw porno-afpersing: ’2900 dollar voor ons geheimpje’

Het slachtoffer krijgt te lezen dat hij het bedrag in bitcoins moet overmaken. De suggestie wordt gewekt dat anders compromitterende beelden naar zijn contacten worden gestuurd.

Dit soort mails is vaker opgedoken. In de meest recente staat vaak een wachtwoord van het slachtoffer. Het lijkt bewijs dat de afperser inderdaad privégegevens heeft buitgemaakt, maar het gaat volgens de politie in werkelijkheid om wachtwoorden die anderhalf jaar geleden al op straat belandden. Het advies: niet betalen en de mail weggooien.

„Wees gerust”, schrijft de politie op Facebook. „Er zijn geen beelden van je gemaakt en je computer is niet gehackt. Wel is het handig om regelmatig een nieuw sterk wachtwoord in te stellen.”