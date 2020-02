Alarm om medicijntekorten door coronavirus

Chinezen in Hong Kong wachten in een rij voor gratis mondkapjes. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - De Europese en Amerikaanse overkoepelende organisaties van fabrikanten van werkzame stoffen in medicijnen, slaan alarm, meldt het journalistieke onderzoeksprogramma Zembla. Er worden grote medicijntekorten verwacht in Europa en de Verenigde Staten door de verspreiding van het dodelijke coronavirus in China.