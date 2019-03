We zijn er bijna! ook dit seizoen weer een regelrechte kijkcijferhit

Presentatrice Martine van Os: „De opnames zijn ieder jaar rond dezelfde tijd. Zo mis ik altijd de verjaardag van mijn beste vriendin.” Ⓒ FOTO MAX

Met De groeten van Max en We zijn er bijna! is Omroep Max deze zomer hofleverancier op NPO 1 op maandagavond. Beide programma’s eindigden deze week in de dag-top-drie. Met name het succes van We zijn er bijna! wil maar niet uitdoven.