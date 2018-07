Vermiste Belg overleden in Griekenland

Dinsdagmiddag had werd duidelijk dat er 31 Belgische toeristen in het getroffen gebied in Griekenland verblijven. Zij konden allemaal geëvacueerd worden, op één man na. Hij werd niet meer gezien nadt het hotel waarin hij verbleef maandagavond was ontruimd. Dat meldt Nieuwsblad.

Een paar uur later kwam het bericht dat de Vlaming is overleden, meldt Reynders.„We hebben helaas de bevestiging gekregen dat onze vermiste landgenoot is overleden. Onze gedachten zijn bij zijn familie en vrienden. Onze ambassade staat zijn jonge zoon en zijn familie bij in deze moeilijke momenten”, meldt de Belgische minister Didier Reynders (Buitenlandse Zaken) op Twitter.

De zoon van de 63-jarige Belg ligt in het ziekenhuis maar zou volgens VRT Nieuws niet gewond zijn. De andere Belgische toeristen werden geëvacueerd naar het strand en van daar met bootjes in veiligheid gebracht. Zij zijn ondergebracht in Athene.

Het is nog onduidelijk wat het slachtoffer precies is overkomen. De man en zijn reisgezellen waren eerder geëvacueerd uit hun hotel. De natuurbranden in Griekenland hebben tot dusver het leven gekost aan zeker 74 mensen.

