’Stuk voor stuk verantwoordelijke chauffeurs’ Vrijwilligersclub in diepe rouw na drama Porsches: ’Dit is niet te bevatten’

Door Koen van Eijk

AMSTERDAM - Dag met een lach, een stichting met vrijwilligers die met zieke kinderen ritjes maken in sportauto’s, is in rouw gedompeld. Twee vrijwilligers behoorden tot de vier Nederlanders die zondag omkwamen bij een zware crash met drie Porsches op de Autobahn net over de Duitse grens.