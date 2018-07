Ouders zien plek waar Koen viel

Dat laat de woordvoerder van de familie weten. „Koen liep daar waar het verkeer hem niet per ongeluk zou kunnen scheppen. Voor het grootste deel was dit een wandeling door bermgras.” Maar dan wordt de begroeiing plotseling hoger waardoor hem het zicht, zeker in het donker, op een grote diepe put/duiker werd ontnomen. „Koen heeft helaas niet opgemerkt dat de vangrail overging in een betonnen brug. Het pad naast de vangrail eindigde, de berm ging over in een betonnen duiker, met als gevolg dat hij naar zes meter naar beneden viel.”

De ouders pleiten ervoor om aan beide kanten van de weg hekken te plaatsten bij de put. Deze hekken zouden ervoor moeten zorgen dat een dergelijk tragisch ongeval zich niet opnieuw kan voordoen.

De ouders hebben hierover dinsdag in een gesprek met de honorair consul van de Nederlandse ambassade van gedachten gewisseld. De consul zou hebben toegezegd „alles in het werk te zullen stellen om dit te bewerkstelligen. Ook de consul generaal heeft vanmiddag in een persoonlijk gesprek aangeven hiervoor zijn uiterste best te zullen doen. De familie stelt dit zeer op prijs.”

Woensdag spreekt de familie de burgemeester van Pacengo waar het noodlottig ongeval van Koen plaatsvond. De betreffende weg waar Koen om het leven kwam valt onder de verantwoordelijkheid van de regio.

De ouders willen graag een klein gedenkteken op het hekwerk willen aanbrengen ter nagedachtenis aan het verlies van hun zoon Koen.

De 17-jarige Koen van Keulen verdween vorige week na een avondje stappen in de buurt van het Gardameer. Zijn lichaam werd maandag gevonden in een zes meter diepe greppel langs de weg. Hij is daar vermoedelijk in gevallen en heeft zichzelf niet meer eruit kunnen werken.