Nederlandse Anouk (19) vermist op Cuba

Anouk had dagelijks contact met haar ouders, maar nu het een aantal dagen stil is vrezen haar ouders dat haar iets ernstigs is overkomen.

De laatste keer dat ze Anouk spraken, was op de dag dat ze terug naar Nederland zou vliegen. We denken dat ze op dat moment in de buurt van Havana was.

Zonder geld en slaapplaats

„Ze vertelde ons dat ze haar bankkaart kwijt was en dat ze sinds woensdag 18 juli geen geld meer had. Ook voelde ze zich ziek. Ze zat zonder geld, eten en een slaapplaats”, schrijft haar ongeruste vader op Facebook. „We hebben haar geadviseerd om naar de Nederlandse ambassade te gaan, maar daar is ze nooit aangekomen.”

De ouders van Anouk hebben contact gehad met de politie in Cuba, met de Nederlandse ambassade en met Buitenlandse Zaken en haar als vermist opgegeven. „Maar de politie wil alleen actie ondernemen als er een misdaad of een levensbedreigende situatie is. Zonder enig bewijs van een misdaad doen ze niets!”, schrijft de vader radeloos.

Tijdens het laatste gesprek dat hij met zijn dochter had was ze in Campo Florido op zo’n 45 minuten vanaf de binnenstad van de Cubaanse hoofdstad Havana. Morgen is Van Luijk van plan om vanaf zijn vakantieadres in Zuid-Frankrijk naar Brussel te rijden, vertelt hij tegenover het AD, om vanaf daar het vliegtuig naar Cuba te pakken.

Daarnaast roept de machteloze vader mensen via Facebook op om uit te kijken naar zijn dochter. „We hopen we steun kunnen krijgen van mensen die nu naar Cuba reizen en misschien iets horen of zien. Misschien zijn er contacten die we kunnen benaderen. Hopelijk geeft Anouk een teken van leven en dit lijkt allemaal een nachtmerrie. Maar tot die tijd gaan we verder met het zoeken naar onze dochter en hopen dat iemand ons kan helpen.”

Ministerie bevestigt vermissing

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met de vermissingszaak en heeft contact met de familie. „De Nederlandse ambassade op Cuba zoekt momenteel uit wat er aan de hand is”, aldus een woordvoerder.