Venlose IS-vrouw (32) ook verdacht van oorlogsmisdrijf in Syrië: plundering

Door Claire van Dyck Kopieer naar clipboard

IS-vrouwen in gevangenkamp Al Hol in Syrië. Ⓒ ANP / AFP

Venlo/Den Haag - De Venlose Krista van T. (32), die in 2014 naar het gebied van Islamitische Staat (IS) reisde, wordt verdacht van plunderingen in Syrië door zich huizen en andere eigendommen toe te eigenen zonder toestemming. Dat geldt als een oorlogsmisdrijf waarop extra celstraf staat.