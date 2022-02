Vakmensen in de bres voor ’feestfixer’ Lennart Booij

Binnenland

Minister: miljard compensatie leenstelsel stap in goede richting

De compensatie van een miljard euro voor studenten die onder het leenstelsel vielen is „een stap in de goede richting”, aldus minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs). Maar studentenbonden vinden het bedrag onvoldoende en gaan zaterdag in Amsterdam protesteren voor meer vergoeding.