Brandgevaar zwelt aan, ook in Nederland

Leo Reyrink, directeur van Grenspark Maas-Swalm-Nette in Limburg, waarschuwt na het vuur in Griekenland en op de Hoge Veluwe: „In Europa zijn we niet voorbereid op branden zoals in Australië, Canada of de Verenigde Staten. Maar die leren we nu wel kennen. Door klimaatveranderingen zien we de weerextremen groter worden. Het is belangrijk om ons voor te bereiden.”

Volgens Reyrink zullen de brandhaarden in Nederland nooit zo groot worden als in de VS. „Maar kijk naar de Veluwe: dat is honderdduizend hectare. En als het afbrandt, blijven wel de toeristen weg. Ook de economische factor speelt mee.”

Reyrink werkt met Duitse collega’s aan een plan. „Denk aan corridors tussen stukken woud, voorzieningen voor bluswater, kaarten maken, aanrijroutes bekijken. Soms moet je een weg verleggen voor de brandweer.”

Bossen afsluiten

Ondertussen wordt het droger en droger. In het aangrenzende Noordrijn-Westfalen overwegen autoriteiten om bossen hermetisch af te sluiten. „De situatie is ernstig”, zegt Reyrink.

Het brandweerkorps in Drenthe beaamt dat. De afgelopen twee maanden waren er meer dan vijftig branden door de droogte. Bij iedere brand rukken nu vier voertuigen uit, in plaats van twee. „En we hebben in alle bossen flyers opgehangen, om de mensen te waarschuwen. Dat je geen open vuur moet gebruiken, weet iedereen wel, maar je moet bijvoorbeeld ook je auto niet parkeren in het hoge gras. De uitlaat is warm, het gras kurkdroog; voor je het weet, heb je brand”, vertelt een woordvoerder.

Boeren springen bij

De brandweer krijgt hulp van vrijwilligers. Gisteren nog reden boeren met trekkers naar de Veluwe om de brandweer aan water te helpen, op verzoek van het Nationaal Park. Dat boeren bijspringen, gebeurde vroeger vaker dan nu, vertelt Allard Schimmel van de brandweer. „De laatste jaren hebben we steeds meer putten geslagen. Je kunt niet op boeren blijven rekenen.”

Ook werkt de brandweer aan innovatie: computersimulaties van branden worden steeds nauwkeuriger en krijgen binnenkort nieuwe data over grondsoorten en vegetatie, terwijl satellieten brandjes moeten gaan detecteren.

Maar er moet nog veel gebeuren. De laatste tijd werken boseigenaren en brandweer meer samen, maar die twee staan soms op gespannen voet: de een wil vooral natuur beschermen en bijvoorbeeld stukken heide samenvoegen, terwijl de brandweer die juist wil scheiden. „De laatste jaren zijn er veel grotere stukken heide gecreëerd”, vertelt John Lammers, docent Bos- en Natuurbeheer aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. „Daardoor is de kans dat een brand zich verspreidt, wel groter.”