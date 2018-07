Slimme camera moet brug redden

Maar ook beginnende schade kan worden waargenomen door een computerprogramma dat de beelden uitleest. Daardoor kan de weg direct gerepareerd worden waar dat nodig is en kan voorkomen worden dat de schade zo groot wordt dat de kosten van reparatie de pan uitrijzen en de weg lang afgesloten moet worden voor het wegverkeer.

Proef

Op dit moment voert ingenieursbureau Arcadis in samenwerking met Rijkswaterstaat (RWS) een proef uit, waarbij wegen al op deze wijze worden geanalyseerd. „Met een speciaal ontwikkeld softwarepakket is het mogelijk binnen een dag de staat van een stuk weg in kaart te brengen”, zegt Maarten Zanen van Arcadis.

„Nu duurt dat vaak nog maanden. Wij gebruiken daarvoor een simpele GoPro-camera die op een auto gemonteerd wordt. Tijdens de rit slaat hij de beelden van het wegdek op en een softwareprogramma vertaalt dat in een kaart waarbij het defect in procenten wordt weergegeven.”

„Door deze snelle manier van werken kunnen wegen makkelijker en vaker geanalyseerd worden en door sneller ingrijpen grotere werkzaamheden voorkomen worden”, weet data-expert Roland Dijkhuizen.

Afsluitingen

„Het betekent in de praktijk kortere afsluitingen voor de automobilist en lagere kosten voor de wegbeheerder.”

Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten zijn de grootste wegbeheerders in Nederland. Ook grote bedrijven beheren soms flinke stukken weg. Alleen provincies en gemeenten steken jaarlijks al zo’n vijf miljard euro in wegenonderhoud.

„We kijken met spanning hoe we dit soort systemen kunnen toepassen”, zegt Martijn Koole, data-wetenschapper van RWS. „Het voordeel is dat je rechtstreeks kunt handelen. Als je een scheur in het asfalt ziet, kun je bij wijze van spreken direct een mail met opdracht versturen naar een bedrijf dat het repareert. Door snel in te grijpen, kan je ernstiger schade soms voorkomen. Het levert dus, naast een kostenbesparing voor de overheid, dus ook minder hinder voor de weggebruikers op.”