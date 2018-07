Welgesteld minidorp zoekt strijdbare burgemeester

Rozendaal werd uitgeroepen tot ’beste gemeente van Nederland’.

Den Haag - Wie in Frankrijk op vakantie is geweest – of daar nu is – kent het wel: ieder gehucht heeft zijn eigen maire. Wie in eigen land droomt van het burgemeesterschap van een minidorp kan vanaf woensdag een poging wagen. Rozendaal, de kleinste zelfstandige gemeente op het vaste land, zoekt een nieuwe eerste burger.