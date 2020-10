Eén op drie zorgmedewerkers niet klaar voor tweede coronagolf

Verpleegkundigen en verzorgenden geven daarnaast aan dat nog niet overal voldoende goede beschermende middelen op voorraad zijn. Ook wordt bij bijna een kwart (24 procent) van de ondervraagde leden de reguliere zorg binnen de eigen organisatie afgeschaald vanwege de grote toename van de patiënten met Covid-19.

De uitkomsten van de enquête zorgen voor ongerustheid bij de beroepsvereniging, aangezien er meer uitval wordt verwacht wanneer professionals niet voldoende uitgerust aan het werk moeten. „Tel daarbij het feit dat zorgprofessionals ook zelf besmet kunnen raken. Dat zagen we al in grote mate tijdens de eerste golf”, zegt Stella Salden, voorzitter van NU’91. Tegelijk hebben zorgmedewerkers een groot verantwoordelijkheidsgevoel om aan het werk te gaan en blijven. Het gevoel collega’s niet in de steek te willen laten, zorgt onder 61 procent voor extra werkdruk, blijkt uit de peiling.

NU’91 wil werknemers tegen die werkdruk beschermen en daarom af van de uitzonderingspositie die zorgmedewerkers hebben op de RIVM-richtlijnen. Nu geldt dat zij aan het werk mogen wanneer de continuïteit van de zorg in het gedrang komt. Die voorwaarde van ’zorgnood’ legt elke werkgever anders uit. Dat betekent dat waar ieder ander in quarantaine zou moeten wanneer bijvoorbeeld een huisgenoot positief test op corona, een zorgmedewerker wel aan het werk gaat.

De beroepsvereniging roept daarnaast op om snel te zoeken naar structurele oplossingen. Een aantal suggesties wordt al aangedragen, waaronder het regionaal uitwisselen van personeel, de inzet van medisch personeel van Defensie of van mensen die via een versneld leertraject worden voorbereid op werken in de zorg.