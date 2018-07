Mogelijk uitspraak over eind treinkaping 1977

Ⓒ TLG ARCHIEF

DEN HAAG - Nabestaanden van twee treinkapers die in 1977 werden doodgeschoten door mariniers, horen woensdag mogelijk of de rechtbank in Den Haag vindt dat hierbij onrechtmatig geweld is gebruikt of niet. De rechtbank doet uitspraak in een rechtszaak tegen de Staat. Pas dan zal blijken of het een eindoordeel is of een tussenvonnis wordt.