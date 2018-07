Dodental Griekenland naar 79, plunderaars opgepakt

Ⓒ AFP

ATHENE - De situatie in Griekenland na twee dagen van zware natuurbranden is iets verbeterd. De brandweer kon tot vroeg op woensdagmorgen bijna alle branden onder controle krijgen. Alleen in een regio zo’n zeventig kilometer ten westen van Athene woedde nog een brand op een heuvel, zo zei de Griekse minister van Veiligheid, Nikos Toskas.