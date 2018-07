Twee Nederlanders zwaargewond door busongeval

De slachtoffers zijn geboren in respectievelijk 1997 en 1967. De jongste ligt in een ziekenhuis in Tielt, niet ver van Aalter waar het ongeluk plaatsvond. De andere ligt in het Universitair Ziekenhuis Gent.

,,De ene dame blijft in het ziekenhuis omwille van een hersenschudding. De andere liep ingedeukte wervels op en heeft flink wat pijn. Zij moet een paar dagen in het ziekenhuis blijven’’, zegt een woordvoerder van het medisch rampenplan in Oost-Vlaanderen.

Op weg naar Londen

De bus was vanuit Nederland op weg naar Londen, meldt de federale politie. Het ongeval gebeurde om 2.28 uur, toen de bus bus frontaal inreed op betonnen pijlers bij wegwerkzaamheden op de E40. Het vermoeden is dat de chauffeur die niet heeft opgemerkt.

In de bus zaten twintig passagiers en een chauffeur. Achttien van hen raakten gewond, onder wie de Nederlandse chauffeur. Hij had geen alcohol gedronken, zegt de woordvoerder. Hij mag het ziekenhuis in de middag verlaten.

Alle gewonden zijn volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag naar ziekenhuizen overgebracht. Onder hen zijn minstens zes Nederlanders, van wie er twee in het ziekenhuis worden behandeld aan hun verwondingen. Het Belgische Openbaar Ministerie zegt dat er in totaal acht Nederlanders in de bus zaten. De gemeente Aalter laat weten dat er ook nog vijf buitenlandse inzittenden waren die in Nederland wonen.

De twee andere zwaargewonden komen uit Wales en Engeland. Een vrouw uit Wales liep zeer zware botbreuken op en moet worden geopereerd.

De bus was op weg van Amsterdam naar Londen en reed in het holst van de nacht op een betonnen vangrail, waar werkzaamheden plaatsvinden. De bus kantelde. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken.

Volgens de federale politie was er geen probleem met de rij- en rusttijden van de Nederlandse chauffeur, en voelde hij zich goed. „Maar toen hij ineens de werken opmerkte was het te laat”, aldus Geert Allemeersch van de federale politie tegen Het Nieuwsblad.

