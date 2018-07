Zwaargewonden door busongeluk in België

Twee mensen zouden er slecht aan toe zijn, onder wie de Nederlandse chauffeur. De bus vervoerde Britse, Ierse en Nederlandse reizigers.

Het ongeval gebeurde om 2.28 uur, toen de bus bus frontaal inreed op betonnen pijlers bij wegwerkzaamheden op de E40. De federale politie vermoedt dat de chauffeur die niet heeft opgemerkt.

Volgens de federale politie was er geen probleem met de rij- en rusttijden van de Nederlandse chauffeur, en voelde hij zich goed. „Maar toen hij ineens de werken opmerkte was het te laat”, aldus Geert Allemeersch van de federale politie tegen Het Nieuwsblad.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat voor zover nu bekend is er 21 mensen aan boord van de bus waren, die onderweg was van Amsterdam naar Londen. Hoeveel mensen er gewond zijn geraakt, weet het ministerie nog niet. Ook wordt nog uitgezocht of en hoeveel Nederlanders er onder de slachtoffers zijn. De gewonden zijn naar vier ziekenhuizen gebracht. ,,Onze eerste prioriteit is nu uit te zoeken waar iedereen naartoe is gebracht en of er Nederlanders tussen zitten, zodat we die kunnen bijstaan.”

