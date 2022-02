Spookrijder: meerdere gewonden op A28, snelweg mogelijk hele avond afgesloten

Vanwege het ongeluk is de snelweg afgesloten, volgens Rijkswaterstaat kan dat nog de hele avond duren. Ambulances en een traumahelikopter zijn massaal naar de plaats des onheils gestuurd.

Ter plaatse bleek er sprake te zijn van meerdere ernstig gewonden. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft na het ongeval snel opgeschaald en kwam met meerdere voertuigen ter plaatse om beknelde slachtoffers uit de auto’s te knippen. „In al die jaren heb ik veel gezien, vaak van enige afstand dingen meegekregen, maar dit ongeval maakt diepe indruk. De beelden zullen straks ongetwijfeld laten zien dat er kei- en keihard gewerkt is door de hulpdiensten”, meldt persfotograaf Stefan Verkerk op sociale media.

Hoeveel auto’s er precies betrokken zijn is nog niet duidelijk, het zou gaan om ten minste drie personenauto’s. Een vrachtwagenchauffeur wist de spookrijder via de vluchtstrook te ontwijken, zegt hij tegen de Stentor. Maar vervolgens was een botsing op volle snelheid met andere weggebruikers onvermijdelijk.

De weg is volledig afgesloten in de richting van Harderwijk. Het verkeer wordt via de A50 en de A1 omgeleid.