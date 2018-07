Vliegveld Hannover weer open

De eerste balies om in te checken waren om 03.00 uur opengegaan. Het vliegverkeer was dinsdagavond stilgelegd, omdat een van de banen door de hitte schade had opgelopen. De sluiting trof 41 vertrekkende vluchten en 44 aankomende vluchten. Reizigers was gevraagd naar huis te gaan. Een aantal passagiers bracht de nacht door op het vliegveld.

Passagiers kunnen het beste bij hun luchtvaartmaatschappij of de reisorganisator informeren naar de precieze vertrektijden van hun vlucht.