Hoera, het regent... (een beetje)!

In Zeeland werden vanochtend wat druppels waargenomen. „Net even alle kussens van het tuinstel binnengehaald”, schrijft iemand op Twitter. Ook in Breda spetterde het een beetje. Inwoners van de stad gingen met paraplu’s de straat op.

Weerplaza voorspelde het al. In het zuiden en zuidwesten valt woensdag lokaal een flinke (onweers)bui, maar de buien nemen geleidelijk weer af. Het wordt tropisch warm met 30 tot lokaal 35 graden, het warmst in het oosten.

Donderdag en vrijdag wordt het nog heter. In het binnenland kan het dan 36 of 37 graden worden. Zeer lokaal kan er in de middag weer een enkele onweersbui tot ontwikkeling komen.

Neerslagtekort

Het is nu droger dan het in 1976 op 25 juli was. Het neerslagtekort bedroeg toen gemiddeld over het land circa 257 millimeter. Dat is dit jaar 261 millimeter. Daarmee is het voor het eerst droger dan in 1976, meldt Weeronline.

De waterschappen en waterbedrijven nemen veel maatregelen om schade en calamiteiten door de droogte te voorkomen. Zo gelden er sproeiverboden, worden veendijken beregend en kades geïnspecteerd en is hier en daar de waterdruk verlaagd.

Brandgevaar

Bosbouwers en de brandweer waarschuwen dat ook in Nederland het risico op natuurbranden toeneemt vanwege de grotere weerextremen.