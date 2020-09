Team Trump in geldnood

Trekt president Trump zijn eigen portemonnee? Ⓒ foto Bloomberg

Washington - Donald Trump is in geldnood, althans zijn campagneteam. Van de 1,1 miljard dollar die al aan advertenties, medewerkers, petjes, stickers en andere zaken is uitgegeven, is al 800 miljoen op. Zijn rivaal Joe Biden, die veel later begon met zijn campagne, heeft nu een voordeel van 200 miljoen dollar.