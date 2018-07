Maansverduistering vrijdagavond goed te zien

AMSTERDAM - De maansverduistering is vrijdagavond vermoedelijk goed te volgen. In het grootste deel van het land is het dan onbewolkt, of lichtbewolkt. Alleen in het zuidwesten is er wat bewolking, verwacht Weeronline. Niemand hoeft een jas of trui aan want rond 22.00 uur is het nog tussen de 25 en 29 graden.