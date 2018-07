Op de markt voor elektrische auto’s draait het allemaal om zoveel mogelijk actieradius voor een zo laag mogelijke prijs. De Hyundai Kona Electric scoort daarop goed, maar hoe is de rest van de auto? En wat nou als elektrisch rijden het straks toch niet helemaal blijkt te zijn. Ook daarvoor heeft Hyundai een oplossing, in de vorm van de Nexo die op waterstof loopt. We reden ze allebei in Noorwegen.