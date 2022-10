Airbnb-eigenaren Liverpool cancellen boekingen en vragen de hoofdprijs tijdens Songfestival

Eigenlijk had het muziekfestijn in Oekraïne plaats moeten vinden, zij wonnen immers dit jaar, maar door de oorlog is dat onmogelijk. Zaterdag werd bekendgemaakt dat Liverpool de organisatie overneemt. En meteen zijn de eerste boekingen voor het finaleweekend in de stad gecancelled. De reden? Nu het Songfestival daar plaats gaat vinden, hopen de eigenaren flink veel meer geld voor hun stulpje te krijgen.

Volgens Daily Mail wordt er soms al 10.000 pond gevraagd voor een verblijf in Liverpool tijdens de finale van het Songfestival, een weekend dus. Booking.com laat weten dat 99% van de accomodaties in de stad al volgeboekt zijn. Degene die nog over zijn, kosten zo’n 2000 pond.

De Britse krant beschikt over enkele berichten, waaruit op te maken is dat er vaak een slap excuus gegeven wordt als reden voor het cancellen. Peter schrijft op Twitter: „Geboekt en betaald voor een Airbnb in Liverpool voor het Songfestival-weekend. Twaalf uur later is de boeking gecancelled en is de Airbnb weer opnieuw beschikbaar met een prijsstijging van 204%!” Hij plaatst er twee screenshots bij van de oorpsronkelijke prijs en de nieuwe prijs.

Buzz O’Neill-Maxwell laat weten dat zijn boeking afgezegd is omdat zijn creditcard verlopen zou zijn. „Maar daar is natuurlijk niks mis mee.”

Ene Debbie schrijft dat er bij Booking dezelfde problemen zijn. Ze gaat voor een bruiloft het Songfestival-weekend naar Liverpool. En ze zag tot haar grote schrik dat de prijs van 260 pond opeens gestegen was naar 3500. „Maar Booking gaat het nu voor ons vechten.”