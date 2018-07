De tickets zijn kosteloos beschikbaar gesteld door TUI. Zo meldt Hart van Nederland.

Nadat het nieuws van de vermissing van Anouk naar buiten was gekomen, heeft de familie meerdere meldingen gekregen van mensen die Anouk zouden hebben gezien op het eiland. Tot nu toe hebben deze meldingen nog niets opgeleverd.

Contact

Anouk was alleen op vakantie en reisde op 7 juli af naar het Caribische eiland. Afgelopen zaterdag zou ze terugvliegen naar Nederland, maar ze kwam nooit aan. Dat zegt haar vader Wim van Luijk, die een oproep op Facebook plaatste.

Anouk had dagelijks contact met haar ouders, maar nu het een aantal dagen stil is vrezen haar ouders dat haar iets ernstigs is overkomen. De laatste keer dat ze Anouk spraken, was op de dag dat ze terug naar Nederland zou vliegen. Haar pinpas zou zijn ingeslikt door een pinautomaat, waardoor ze geen geld had voor een slaapplek.

De ouders van Anouk hebben contact gehad met de politie in Cuba, met de Nederlandse ambassade en met Buitenlandse Zaken en haar als vermist opgegeven. „Maar de politie wil alleen actie ondernemen als er een misdaad of een levensbedreigende situatie is. Zonder enig bewijs van een misdaad doen ze niets!”, schrijft de vader radeloos.

Medicijnen

Wat Anouks situatie extra zorgelijk maakt, is dat ze last heeft van psychoses. Omdat ze onvoorbereid op reis ging heeft ze mogelijk geen of niet genoeg medicijnen meegenomen om te voorkomen dat zij een psychose krijgt.