Schadevergoeding Paay voor plasseksfilmpje: 30 mille

Het vonnis is dinsdagochtend schriftelijk aan de partijen verstrekt.

Met de schadevergoeding heeft La Paay een beetje gewonnen – het verspreiden van het filmpje is onrechtmatig bevonden – en een beetje verloren: ze had een schadevergoeding van 450.000 euro geëist.

De advocaat van GeenStijl is blij dat de ‘astronomische claim’ is afgewezen. Maar ook de toegekende schadevergoeding, vindt hij te hoog. ,,Met name omdat mevrouw Paay de video zelf via WhatsApp heeft verspreid”, zegt advocaat Jens van den Brink. En bovendien zelf de media heeft ingeschakeld, signaleert hij. ,,Daar heeft de rechter geen rekening mee gehouden.”

Vorig jaar februari verscheen de gewraakte seksvideo van Patricia Paay op internet. Onder meer via het Twitter-account van ’Eendevanger’. Website Geenstijl deelde zijn Twitter-bericht. Maar moest de gewraakte video een dag later op last van de advocaat van Patricia Paay alsnog verwijderen. Desondanks zou het filmpje door bijna een miljoen internetters zijn gezien, stelde de raadsman eind mei tegen de rechter.

De publicatie van het filmpje veroorzaakte grote ophef: in de video was te zien dat Paay door een man in haar mond werd geplast. De oud-zangeres vertelde aan de rechter dat het online plaatsen van de video haar leven heeft verwoest. „Ik vind gewoon dat dit bestraft moet worden”, aldus Paay. „Dit mag nooit meer gebeuren. Je wil gewoon dood, je wil dit niet, dit verwoest je leven.”

Volgens de advocaat van GeenStijl ging het filmpje al dagen rond op WhatsApp en zou Paay de video zelf hebben doorgestuurd aan ’minstens vijf mensen’. Dat zou ze met andere filmpjes vaker hebben gedaan, beweerde de raadsman. Na de zitting in mei probeerden de partijen te schikken, maar dat mislukte.