Omstanders pakten verdachte brand Hoge Veluwe

OTTERLO - De verdachte die dinsdag werd aangehouden op verdenking van brandstichting in Nationaal Park De Hoge Veluwe, was door omstanders in de kraag gevat. Een getuige had de 37-jarige man uit de gemeente Ede in het natuurgebied op de fiets zien stappen, terwijl direct daarna een vuurtje ontstond, meldt de politie woensdag.