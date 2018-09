Kinderloze lange vlucht een zegen

Zij kregen hun zin niet en wilden naar niemand luisteren, noch naar de ouders en ook niet naar het cabinepersoneel, dat niet optrad in de zin van dat ze eens met de ouders gingen praten. Alle passagiers ergerden zich mateloos.

Toen de nachtvlucht van Washington, DC naar Amsterdam, die een uur of 7 duurde en dan zou je verwachten, dat kleine kinderen dan van vermoeidheid uiteindelijk in slaap vallen. Niets daarvan. Dit keer vier verschillende kleine kinderen, die de hele vlucht hebben zitten huilen, krijsen en schreeuwen en weer werd er niet ingegrepen door het cabinepersoneel ondanks vele klachten van andere passagiers. Ik kan goed slapen in vliegtuigen, maar dat was die nacht volstrekt onmogelijk. Ik kan goed tegen lange vluchten, maar na deze ’flights from hell’ was ik gebroken.

Een kinderloze vlucht lijkt mij, in iedere geval voor de lange afstanden, een zegen en daar zou ik best voor willen betalen!

Gonny Reman-

Woldringh, Loosdrecht