Toch nog Nederlandse WK-winst

De band haalde al twee keer eerder de top 10 in Frankrijk. In 1997, 1998 en nu twintig jaar later voeren zij wederom de lijst aan. Zo meldt RTV Rijnmond.

In 1998 werd het nummer het lijflied van het Franse voetbalelftal. Terwijl de spelers van het Franse elftal na hun winst in de WK-finale de beker omhoog hielden, zongen zij luidkeels het lalala-lied.

WK 2018

Deze zomer dook het nummer weer op. Na de Franse winst op het WK voetbal in Rusland, werd het nummer weer grijsgedraaid in cafés. Zelfs tijdens het officiële fotomoment op het Champs-Élysées in Parijs, zongen de spelers, het publiek en de president het lied.

Er lijkt dus toch nog een klein Nederlands WK-succesje te zijn geboekt.