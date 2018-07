Asfalt heeft het zwaar in hitte: waarom zout strooien helpt

Zout strooien helpt volgens de gemeenten tegen smeltend asfalt. Ⓒ ANP

ARNHEM - Hoewel Nederland deze week een hittegolf meemaakt, stuurt een aantal gemeenten in het land strooiwagens de weg op. Woensdag rijden ze in Arnhem. In de afgelopen dagen was het ’winterse’ beeld al te zien in onder andere Groningen, Hoorn en Geldermalsen.