’Hij was zo aardig’: beer neemt wraak op circusopzichter

Bulich werkte als opzichter bij het Great Moscow State Circus. Hij sloot zichzelf om onduidelijke redenen op in de kooi van een bruine beer. De beer, een volwassen exemplaar van 7 jaar oud, rukte onder meer zijn hoofdhuid eraf, beschrijft de Daily Mail.

Bulich had talloze verwondingen toen hij uit de kooi werd gehaald. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij.

„Circusmedewerkers deden alles om het slachtoffer te redden, maar tevergeefs”, leert een verklaring van het circus. Bulich wordt een ’ernstige overtreding van de veiligheidsregels’ toegedicht. Hij ging de kooi in op een vrije dag, aldus het circus.

’Aardige jongeman’

Volgens een buurman werkte Bulich altijd hard. „We kennen hem alleen als een goede gast: hij dronk niet, rookte niet, was kalm, een rustige, aardige jongeman.” Hij zou de kooi van binnenuit dicht hebben gedaan, is de uitleg. Niemand weet waarom. „Hij had geen kans om te ontsnappen.”

Het circus heeft drie beren. De circusbazen hebben de beslissing genomen de beer niet dood te schieten. Dierenrechtenorganisaties maken al jarenlang bezwaar tegen het werken met wilde dieren. „Trainingen gaan hand in hand met wreedheid, echt buiten proportie”, zei Irina Novozhilova van dierenrechtengroep VITA recentelijk. „We moeten er echt mee stoppen.”