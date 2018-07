Nu al tientallen opgelicht met schoolspullen

Bij het Landelijk Meldpunt Oplichting zijn nu al tientallen meldingen binnengekomen van oplichting met schoolspullen. Het gaat volgens de politie om spullen als de Bosatlas, grafische rekenmachines of studieboeken, waarvoor de slachtoffers wel hebben betaald, maar die vervolgens niet worden geleverd. De oplichters bieden de producten vooral aan op websites als Marktplaats en sociale media, maar ze benaderen kopers die via internet vragen naar specifieke schoolspullen ook zelf actief.

De politie adviseert potentiële kopers onder meer zelf hun beoogde aankoop op te halen, zodat ze ook kunnen zien dat ze de juiste druk of versie in handen hebben. Als dat niet lukt, dan kunnen ze op de site van de politie checken of eerder meldingen zijn gedaan over een verkoper. Verder kunnen ze bijvoorbeeld gebruikmaken van de betaalmogelijkheid ’gelijk oversteken’ van Marktplaats.