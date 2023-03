Iconisch Flatiron Building New York geveild voor 190 miljoen dollar

Ondernemer Jacob Garlick wordt met zijn investeringsbedrijf de nieuwe eigenaar van het gebouw, dat zich bevindt op de kruising van Broadway met Fifth Avenue, in het Flatiron District in Manhattan. „Al sinds mijn veertiende droom ik ervan eigenaar te worden van het gebouw”, liet Garlick optekenen.

De omvang van het bod kwam onverwacht. „Ik was totaal geschokt dat iemand zoveel geld voor het gebouw zou bieden”, zei Garlicks mededinger Jeffrey Gural tegen Commercial Observer. De vastgoedondernemer verwachtte dat voor het gebouw slechts 80 miljoen dollar geboden zou worden. „Het is een mooi gebouw, maar niet echt veel waard.”

Het iconische Flatiron Building, letterlijk vertaald ’strijkijzergebouw’, was ten tijde van zijn voltooiing in 1902, met zijn hoogte van 87 meter en 22 verdiepingen, een van de hoogste wolkenkrabbers van de stad. Sinds 2020 staat het leeg vanwege onenigheid over renovaties onder de verschillende voormalige mede-eigenaars. De veiling kwam er op bevel van een rechter.